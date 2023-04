Lech-Fiorentina, gol Gonzalez: assist di Biraghi e staccata di testa decisiva (VIDEO)

di Marzia Bosco 3

La Fiorentina torna in vantaggio al 41esimo con la combinazione tra Biraghi e Gonzalez. Il capitano viola mette un cross in area per l’attaccante numero 22, che si immola staccando bene di testa e spiazzando Bednaker. Di seguito il video del gol.