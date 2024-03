Europa League, Klopp: “Atalanta avversario scomodo da affrontare”

L’urna di Nyon non è stata benevola con l’Atalanta. Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League ha infatti emesso il suo verdetto: a sfidare la banda di Gasperini sarà il Liverpool, grande favorita per la vittoria della manifestazione. Ma l’allenatore dei reds, Jurgen Klopp, non si fida dell’avversaria che la sorte gli ha messo di fronte: “Abbiamo già giocato a Bergamo non molto tempo fa, e loro hanno mantenuto una struttura simile, sono una squadra ben organizzata, e anche l’allenatore è lo stesso. Sono un avversario scomodo da affrontare“.

Parole non certo di circostanza quelle pronunciate da Klopp, che con il suo Liverpool ha già incontrato due volte l’Atalanta in Europa. I due precedenti risalgono infatti alla fase a gironi della Champions League 2020-2021. Nella terza giornata il Liverpool aveva rifilato una sonora batosta per 5-0 agli orobici in quel di Bergamo, ma nonostante ciò l’allenatore tedesco si era mostrato cauto circa le previsioni per il ritorno, sottolineando come i nerazzurri fossero una squadra con “un sistema di gioco in cui tutti sanno cosa fare e che utilizza gli attaccanti in modo intelligente”. Klopp era stato profetico, visto che nel match del girone di ritorno l’Atalanta era poi riuscita ad espugnare Anfield con una prestazione sontuosa, coronata dalle reti di Ilicic e di Gosens all’altezza dell’ora di gioco.

In generale, il livello delle squadre che hanno raggiunto i quarti di Europa League 2023/2o24 è uno dei più alti degli ultimi anni. Fatto che non è sfuggito a Klopp, che ha dichiarato di non aspettarsi certo avversari facili dall’urna di Nyon, per poi elogiare ancora la grande crescita dell’Atalanta anche in ambito europeo: “Ho grande rispetto per quello che ha fatto in questi ultimi anni, è una squadra molto costante”.