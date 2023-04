Europa League, gli arbitri: Martinez per Feyenoord-Roma, Meler per Juventus-Sporting

Saranno José Maria Sanchez Martinez e Halil Umut Meler gli arbitri che dirigeranno Feyenoord-Roma e Juventus-Sporting Lisbona, sfide di andata dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì 13 aprile. Lo spagnolo ha già arbitrato i giallorossi di Mourinho in Conference League, in occasione del 4-0 sul Bodo Glimt, mentre il secondo precedente risale al 2020 sempre in una sfida di Europa League contro il Gent (1-1). I suoi assistenti saranno Raul Cabanero e Inigo Prieto, il quarto uomo Cesar Soto Grado, mentre al Var ci saranno Juan Martinez Munuera e Guillermo Cuadra.

Per quanto riguarda la Juventus, invece, non ci sono mai stati incroci con il fischietto turco, che invece ha già arbitrato una volta i portoghesi nella scorsa edizione della Champions League, quando nel ritorno degli ottavi lo Sporting si accontentò di uno 0-0 in casa del Manchester City (dopo aver perso l’andata 0-5). I connazionali Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy saranno gli assistenti, Arda Kardeler il quarto ufficiale, mentre al Var ci sarà il francese Jerome Brisard coadiuvato dall’altro turco Abdulkadir Bitigen.