I risultati e le classifiche dell’Europa League 2024/2025, la seconda manifestazione continentale più importante dopo la Champions. E’ tutto pronto per una nuova intensa stagione di calcio europeo che, come sempre, regalerà grandi emozioni. Lo scorso anno a trionfare fu l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, essendosi qualificata in Champions, non potrà difendere il titolo. A rappresentare l’Italia saranno la Roma e la Lazio, che hanno chiuso lo scorso campionato di Serie A rispettivamente al sesto e settimo posto. A questo punto tutte le squadre partecipanti, in particolar modo le big, andranno a caccia del trionfo al termine di un lungo cammino per provare ad ereditare lo scettro della compagine nerazzurra. Chi riuscirà a portare a casa l’ambito trofeo? Ecco tutti i risultati e le classifiche dell’Europa League 2024/2025.

CLASSIFICA

Lazio 13 Athletic Bilbao 13 Eintracht Francoforte 13 Anderlecht 11 Galatasaray 11 Ajax 10 Lione 10 Rangers 10 Tottenham 10 FCSB 10 Ferencvaros 9 Manchester United 9 Viktoria Plzen 9 Olympiacos 8 Fenerbahçe 8 Real Sociedad 7 Bodo Glimt 7 Braga 7 AZ Alkmaar 7 Midjtylland 7 Roma 6 Besiktas 6 Porto 5 Union SG 5 Hoffenheim 5 Slavia Praga 4 Paok 4 Elfsborg 4 Twente 3 Malmo 3 Qarabag 3 Maccabi Tel Aviv 3 Nizza 2 Ludogorets 2 RFS 2 Dinamo Kiev 0

RISULTATI

SESTA GIORNATA

Mercoledì 11 dicembre

ore 16.30 – Fenerbahce-Athletic

Giovedì 12 dicembre

ore 18.45 – Hoffenheim-FCSB

ore 18.45 – Ludogorets-Az Alkmaar

ore 18.45 – Malmo-Galatasaray

ore 18.45 – Olympiacos-Twente

ore 18.45 – Paok-Ferencvaros

ore 18.45 – Viktoria Plzen-Manchester United

ore 18.45 – Roma-Braga

ore 18.45 – Union St.Gilloise-Nizza

ore 21.00 – Ajax-Lazio

ore 21.00 – Bodo Glimt-Besiktas

ore 21.00 – Elfsborg-Qarabag

ore 21.00 – Porto Midtjylland

ore 21.00 – Lione-Francoforte

ore 21.00 – Maccabi Tel Aviv-RFS

ore 21.00 – Rangers-Tottenham

ore 21.00 – Real Sociedad-Dinamo Kiev

ore 21.00 – Slavia Praga-Anderlecht

QUINTA GIORNATA

Giovedì 28 novembre

ore 18.45 – Az Alkmaar-Galatasaray 1-1 (2′ Mijnans, 43′ Osimhen)

ore 18.45 – Anderlecht-Porto 2-2 (24′ Galeno, 52′ Degreef, 83′ Vieira, 86′ Amuzu)

ore 18.45 – Athletic Bilbao-Elfsborg 3-0 (6′ Boiro, 24′ Prados Diaz, 54′ Guruzeta)

ore 18.45 – Besiktas-Maccabi Tel Aviv 1-3 (23′ Kanichowsky, 38′ Rafa Silva, 45’+3 Peretz, 81′ Wesley)

ore 18.45 – Dinamo Kyiv-Viktoria Plzen 1-2 (55′ Vydra, 90′ Sulc, 90’+5 Kabaev)

ore 18.45 – Lazio-Ludogorets 0-0

ore 18.45 – Qarabag-Lione 1-4 (15′ Mikautadze, 63′ Tolisso, 68′ Fofana, 80′ Mikautadze, 88′ Juninho)

ore 18.45 – RFS-PAOK 0-2 (2′ Despodov, 59′ Chalov)

ore 21.00 – Braga-Hoffenheim 3-0 (2′ Bruma, 8′ Fernandes, 90’+5 Vitor Carvalho)

ore 21.00 – FCSB-Olympiakos 0-0

ore 21.00 – Ferencvaros-Malmo 4-1 (8′ e 11′ Varga, 18′ Botheim, 53′ Borges, 74′ Cisse)

ore 21.00 – Manchester United-Bodo Glimt 3-2 (1′ Garnacho, 19′ Evjen, 23′ Zinckernagel, 45′ e 50′ Hojlund)

ore 21.00 – Midtjylland-Francoforte 1-2 (7′ Larsson, 48′ aut. Collins, 57′ Marmoush)

ore 21.00 – Nizza-Rangers 1-4 (35′ Cerny, 38′ Diomande, 45’+3 e 54′ Igamane, 83′ Bouanani)

ore 21.00 – Real Sociedad-Ajax 2-0 (67′ Barrenetexea, 85′ Kubo)

ore 21.00 – Slavia Praga-Fenerbahce 1-2 (7′ Chory, 35′ Dzeko, 85′ En Nesyri)

ore 21.00 – Tottenham-Roma 2-2 (8′ Son, 20′ Ndicka, 33′ Johnson, 90’+1 Hummels)

QUARTA GIORNATA

Mercoledì 6 novembre

ore 16.30 – Besiktas-Malmo 2-1 (76′ Muci, 85′ Kilicsoy, 90’+3′ Rieks)

Giovedì 7 novembre

ore 18.45 – Bodo/Glimt-Qarabag 1-2 (22′ Bayramov, 41′ Berg, 69′ Zoubir)

ore 18.45 – Elfsborg-Braga 1-1 (67′ aut.Ouma, 84′ Holten)

ore 18.45 – FCSB-Midtjylland 2-0 (16′ Tanase, 46′ Birligea)

ore 18.45 – Francoforte-Slavia Praga 1-0 (53′ Marmoush)

ore 18.45 – Galatasaray-Tottenham 3-2 (6′ Akgun, 18′ Lankshear, 31′, 39′ Osimhen, 69′ Solanke)

ore 18.45 – Ludogorets-Ath. Bilbao 1-2 (20′ Erick Marcus, 73′ Williams, 74′ Serrano)

ore 18.45 – Nizza-Twente 2-2 (8′ Rots, 60′ Lammers, 66′ Boga, 88′ Cho)

ore 18.45 – Olympiakos-Rangers 1-1 (56′ El Kaabi, 64′ Dessers)

ore 18.45 – Royale Union SG-Roma 1-1 (62′ Mancini, 77′ Mac Allister)

ore 21.00 – Ajax-M. Tel Aviv 5-0 (14′ Traore, 27′ Taylor, 39′ Godts, 61′ Brobbey, 69′ Fitz-Jim)

ore 21.00 – AZ Alkmaar-Fenerbahce 3-1 (59′ Daal, 70′ En Nesyri, 75′ Smit, 87′ Kasius)

ore 21.00 – Dinamo Kiev-Ferencvaros 0-4 (54′ Varga, 56′ Zachariassen, 67′ Varga, 76′ Saldanha)

ore 21.00 – Hoffenheim-Lione 2-2 (47′ Gendrey, 66′ Abner, 90’+4 Lacazette, 90’+6 Tohumcu)

ore 21.00 – Lazio-Porto 2-1 (45’+5 Romagnoli, 66′ Eustaquio, 90’+2 Pedro)

ore 21.00 – Manchester United-PAOK 2-0 (50′ e 77′ Diallo)

ore 21.00 – Viktoria Plzen-Real Sociedad 2-1 (13′ Adu, 35′ Oskarsson, 90′ Vasulin)

ore 21.00 – RFS-Anderlecht 1-1 (85′ Streykens, 90’+6 aut. N’Diaye)

TERZA GIORNATA

Mercoledì 23 ottobre

16.30 – Braga-Bodo Glimt 1-2 (53′ Evjen, 64′ Niakate, 90+4′ Nielsen)

16.30 – Galatasaray-Elfsborg 4-3 (28′ Icardi, 39′ Pettersson, 44′ Yilmaz, 53′ Hult, 65′ Baidoo, 83′ Akgun, 90’+2 Larsson)

Giovedì 24 ottobre

18.45 – Eintracht Francoforte-Rigas 1-0 (79′ Larsson)

18.45 – Roma-Dinamo Kiev 1-0 (23′ rig. Dovbyk)

18.45 – Midtjylland-Union SG 1-0 (18′ Diao)

18.45 – Qarabag-Ajax 0-3 (36′ Taylor, 74′ rig. Weghorst, 77′ Akpom)

18.45 – Maccabi Tel Aviv-Real Sociedad 1-2 (19′ Pacheco, 64′ Gomez, 82′ Turgeman)

18.45 – Paok-Viktoria Plzen 2-2 (31′ Havel, 39′ Vydra, 84′ Tissoudali, 90+3′ Baba)

18.45 – Ferencvaros-Nizza 1-0 (15′ aut. Bombito)

21.00 – Fenerbahce-Manchester United 1-1 (15′ Eriksen, 49′ En Nesyri)

21.00 – Tottenham-AZ Alkmaar 1-0 (52′ rig. Richarlison)

21.00 – Lione-Besiktas 0-1 (71′ Fernandes)

21.00 – Anderlecht-Ludogorotes 2-0 (67′ Edozie, 90+5′ Dreyer)

21.00 – Athletic Bilbao-Slavia Praga 1-0 (33′ Williams)

21.00 – Malmo-Olympiacos 0-1 (30′ El Kaabi)

21.00 – Porto-Hoffenheim 2-0 (45+2′ Djalo, 75′ Samu)

21.00 – Twente-Lazio 0-2 (35′ Pedro, 87′ Isaksen)

21.00 – Rangers-Steaua Bucarest 4-0 (10′ Lawrence, 31′ e 55′ Cerny, 71′ Igamane)

SECONDA GIORNATA

Giovedì 3 ottobre

18.45 – RFS-Galatasaray 2-2 (12′ Mertens, 38′ Akgun, 40′ Ikaunieks, 54′ Odisharia)

18.45 – Hoffenheim-Dinamo Kiev 2-0 (22′, 59′ Hlozek)

18.45 – Qarabag-Malmo 1-2 (15′ Juninho, 19′, 47′ Botheim)

18.45 – Real Sociedad-Anderlecht 1-2 (5′ Marin, 28′ Vazquez, 39′ Leoni)

18.45 – Olympiacos-Braga 3-0 (45′ aut. Ferreira, 53′ Hezze, 59′ El Kaabi)

18.45 – Ferencvaros-Tottenham 1-2 (23′ Sarr, 86′ Johnson, 90′ Varga)

18.45 – Maccabi Tel Aviv-Midtjylland 0-2 (39′ Dju, 89′ Chilufya)

18.45 – Lazio-Nizza 4-1 (20′ Pedro, 35′, 53′ Castellanos, 41′ Boga, 67′ rig. Zaccagni)

18.45 – Slavia Praga-Ajax 1-1 (18′ van den Boomen, 67′ Chory)

21.00 – Twente-Fenerbahce 1-1 (28′ Vlap, 71′ Tadic)

21.00 – Athletic Bilbao-AZ Alkmaar 2-0 (72′ I. Williams, 85′ Sancet)

21.00 – Besiktas-Eintracht Francoforte 1-3 (19′ rig. Marmoush, 22′ Ebimbe, 82′ Knauff, 90’+3 Masuaku)

21.00 – Viktoria Plzen-Ludogorets 0-0

21.00 – Union Saint-Gilloise-Bodo Glimt 0-0

21.00 – PAOK-FCSB 0-1 (45’+8 Birligea)

21.00 – Porto-Manchester United 3-3 (7′ Rashford, 20′ Hojlund, 27′ Pepe, 34′, 50′ Omorodion, 90’+1 Maguire)

21.00 – Elfsborg-Roma 1-0 (44′ rig. Baidoo)

21.00 – Rangers-Lione 1-4 (10′, 55′ Fofana, 14′ Lawrence, 19′, 45’+1 Lacazette)

PRIMA GIORNATA

Mercoledì 25 settembre

ore 18:45 AZ Alkmaar-Elfsborg 3-2 (23′ Ouma, 44′ van Bommel, 50′ van Bommel, 53′ Hedlund, 74′ rig Parrott)

ore 18:45 Bodø/Glimt-Porto 3-2 (8′ Omorodion, 15′ Hogh, 40′, 62′ Hauge, 90′ Gul)

ore 21:00 Midtjylland-Hoffenheim 1-1 (42′ Osorio, 90′ Moerstedt)

ore 21:00 Dinamo Kiev-Lazio 0-3 (4′, 35′ Dia, 33′ Dele-Bashiru)

ore 21:00 Galatasaray-PAOK 3-1 (48′ aut. Baba, 57′ Konstantelias, 76′ Akgun, 95′ Icardi)

ore 21:00 Ludogorets-Slavia Praga 0-2 (37’Jurasek, 65′ Chytil)

ore 21:00 Manchester United-Twente 1-1 (37′ Eriksen, 68′ Lammers)

ore 21:00 Nizza-Real Sociedad 1-1 (18′ Barrenetxea, 45′ Rosario)

ore 21:00 Anderlecht-Ferencvaros 2-1 (60′ Verschaeren, 66′ rig. Dolberg, 86′ Traore)

Giovedì 26 settembre

ore 18:45 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise 2-1 (26′ Soyuncu, 82′ aut. Burgess, 94′ Sykes)

ore 18:45 Malmoe-Rangers 0-2 (1′ Bajrami, 76′ McCausland)

ore 21:00 Ajax-Besiktas 4-0 (31′ Fitz-Jim, 51′, 73′ Godts, 55′ Taylor)

ore 21:00 Eintracht Francoforte-Viktoria Plzen 3-3 (38′ Ekitike, 41′ Sulc, 62′ Dina Ebimbe, 67′ Kristensen, 86′ Adu, 93′ Jemelka)

ore 21:00 Steaua Bucarest-Rigas 4-1 (8′ Birligea, 23′ Lipuscek, 32′ Stefanescu, 58′, 69′ Olaru)

ore 21:00 Lione-Olympiakos 2-0 (65′ Cherki, 75′ Benrahma)

ore 21:00 Roma-Athletic Bilbao 1-1 (32′ Dovbyk, 85′ Paredes)

ore 21:00 Sporting Braga-Maccabi Tel Aviv 2-1 (30′ rig. Davida, 88′, 95′ Bruma)

ore 21:00 Tottenham-Qarabag 3-0 (12′ Johnson, 52′ Sarr, 68′ Solanke)

PLAY-OFF

Ritorno

Giovedì 29 agosto

19.00 – Petrocub-Ludogorets 1-2 (28′ Ambros, 75′ Delev, 90’+3′ Rick)

19:00 – Apoel-Rfs 2-1 (2-4 ai rigori) (40′ Ikaunieks, 75′ Susic, 90’+4′ Donis)

19.00 – Elfsborg-Molde 0-1 (4-2 ai rigori) (62′ Berisha)

20.00 – Anderlecht-Dinamo Minsk 1-0 (83′ Amuzu)

20.00 – Ajax-Jagiellonia 3-0 (43′ Fitz-Jim, 64′ Taylor, 71′ Brobbey)

20.00 – Besiktas-Lugano 5-1 (7′, 71′ Immobile, 59′ Vladi, 65′ Fernandes, 70′ Rafa Silva)

20.30 – FCSB-Lask 1-0 (90’+3′ Olaru)

20.45 – Hearts-Viktoria Plzen 0-1 (76′ Cerv)

21.00 – TSC-Maccabi Tel Haviv 1-5 (2′,6′ Addo, 12′ Asante, 56′ Turgeman, 89′ Shahar, 90’+2′ Mboungou)

21.00 – Shamrock Rovers-Paok 0-2 (64′ Ozdoev, 75′ Despodov)

21.00 – Botac-Ferencvaros 1-1 (2-3 ai rigori) (104′ Grahovac, 111′ rig.Varga)

21.00 – Rapid-Braga 2-2 (9′ aut. Arrey-Mbi, 47′ Jansson, 68′ rig. El Ouazzani, 70′ Horta)

ANDATA

Giovedì 22 agosto

19.00 – Viktoria Plzen-Hearts 1-0 (96′ Oyegoke)

19.00 – Molde-Elfsborg 0-1 (15′ Qasem)

19.00 – RFS-Apoel Nicosia 2-1 (31′ Kouadio, 45+1′ Ikaunieks, 52′ El Arabi)

19.00 – Lask-FCSB 1-1 (34′ Taoui, 47′ Miculescu)

19.30 – Paok-Shamrock Rovers 4-0 (45+5′ aut. Cleary, 48′ Taison, 67′ Konstantelias, 95′ Baba)

20.00 – Ferencvaros-Borac 0-0

20.00 – Maccabi Tel Aviv-TSC 3-0 (27′ Turgeman, 63′ Peretz, 83′ Madmon)

20.00 – Ludogorets-Petrocub 4-0 (23′ Duah, 59′ Reco, 91′ Almeida, 94′ Almeida)

20.30 – Lugano-Besiktas 3-3 (21′ Fernandes, 34′ Bislimi, 52′ Fernandes, 54′ Al Musrati, 57′ Steffen, 64′ aut. Paulista)

20.45 – Jagiellonia-Ajax 1-4 (5′ Dieguez, 10′ Akpom, 28′ Godts, 61′ Akpom, 69′ rig. Akpom)

20.45 – Dinamo Minsk-Anderlecht 0-1 (9′ Augustinsson)

21.30 – Braga-Rapid Vienna 2-1 (25′ Burgstaller, 33′ Carvalho, 70′ Zalazar)

TERZO TURNO PRELIMINARE

RITORNO

Martedì 13 agosto

19:30 – TNS-Petrocub 0-0

Mercoledì 14 agosto

18:00 – RFS-UE Coloma 7-0 (3′, 10′, 22′ Ikaunieks, 17′ Lipuscek, 44′ Osuagwu, 67′ Kigurs, 77′ rig. Mares)

Giovedì 15 agosto

18:00 – Lincoln RI-Dinamo Minsk 2-1 (30′, 78′ De Barr, 54′ Alfred)

18:00 – Rapid Vienna-Trabzonspor 2-0 (77′ Seidl, 87′ Lang)

19:00 – Elfsborg-Rijeka 2-0 (68′ Baidoo, 83′ Qasem)

19:00 – Viktoria Plzen-Kryvbas 1-0 (52′ Vasulin)

20:00 – Cercle Brugge-Molde 1-0 (41′ Ouattara)

20:15 – Ajax-Panathinaikos 13-12 dcr (0-1 – 89′ Tete)

20:30 – Lugano-Partizan Belgrado 2-2 dts (44′ Zahid, 48′ Steffen, 67′ Markovic, 111′ Mahmoud)

20:30 – Maccabi Tel Aviv-Panevezys 3-0 (45’+3 Peretz, 54′ Davida, 70′ Yehezkel)

20:30 – Servette-Braga 1-2 (45’+1 El Ouazzani, 69′ Fernandes, 90’+1 Kutesa)

21:00 – Borac-Ki Klaksvik 3-1 dts (17′ Sreckovic, 53′ Pavlovic, 82′ Savic, 93′ Meijers)

21:00 – Shamrock Rovers-Celje 3-1 dts (37′ (R) Watts, 41′ Farrugia, 83′ Karnicnik, 96′ Burke)

ANDATA

Martedì 6 agosto

ore 18:30 – Panevezys-Maccabi Tel Aviv 1-2 (3′ Peretz, 10′ Turgeman, 70′ Gussias)

ore 19:00 – Petrocub-TNS 1-0 (20′ aut. Davies)

Giovedì 8 agosto

ore 19:00 – Klaksvik-Borac 2-1 (10′ Klettskard, 30′ aut. Da Silva 36′ Odemarksbakken)

ore 19:00 – Molde-Cercle Brugge 3-0 (3′ Eriksen, 18′ Eikrem, 30′ Linnes)

ore 19:00 – Trabzonspor-Rapid Vienna 0-1 (67′ Grgic)

ore 20:00 – Kryvbas-Viktoria Plzen 1-2 (20′ Adu, 48′ Panos, 69′ Vasulin)

ore 20:00 – Partizan Belgrado-Lugano 0-1 (73′ Zanotti)

ore 20:00 – Rijeka-Elfsborg 1-1 (24′ Abdullai, 45’+2 Galesic)

ore 20:00 – Panathinaikos-Ajax 0-1 (28′ Berghuis)

ore 20:00 – UE Coloma-RFS 0-2 (13′ Ikaunieks, 37′ Osuagwu)

ore 20:15 – Celje-Shamrock Rovers 1-0 (34′ Menalo)

ore 20:45 – Dinamo Minsk-Lincoln Red Imps 2-0 (36′ Gavrilovich, 87′ Igor)

ore 21:30 – Braga-Servette 0-0

SECONDO TURNO PRELIMINARE

ANDATA

Giovedì 25 luglio

ore 18.00 – Wisla Krakow-Rapid Wien 1-2 (37′ Jansson, 53′ Seidl, 79′ aut. Hofmann)

ore 18.30 – Ruzomberok-Trabzonspor 0-2 (39′ Trezeguet, 91′ Canak)

ore 19.00 – Molde-Silkeborg 3-1 (2′ Kaasa, 35′ Lind, 45′ Eikrem, 49′ Eriksen)

ore 19.00 – Sheriff-Elfsborg 0-1 (86′ Hedlund)

ore 20.00 – Hunedoara-Rijeka 0-0

ore 20.00 – Panathinaikos-Botev Plovdiv 2-1 (8′ Jeremejeff, 44′ Bakasetas; 71′ Korosec)

ore 20.30 – Ajax-Vojvodina 1-0 (86′ Van Den Boomen)

ore 20.30 – Kilmarnock-Cercle Brugge 1-1 (55′ Olaigbe, 70′ Watson)

ore 21.30 – Braga- M. Petah Tivka 2-0 (56′ Horta, 59′ (R) Zalazar)

RITORNO

Giovedì 1 agosto

ore 19.00 – Elfsborg-Sheriff Tiraspol 2-0 (2′ Abdulai, 73′ Baidoo)

ore 19.15 – Silkeborg-Molde 3-2 (3′ (R), 57′ Adamsen, 22′ Breivik, 81′ Kaasa, 88′ Bakiz)

ore 19.30 – Trabzonspor-Ruzomberok 1-0 (65′ Dragus)

ore 19.30 – Maccabi Petach Tikva-Sporting Braga 0-5 (29′ Marin, 41′ Fernandes, 45’+4 Zalazar, 62′ Aut. Galabov, 90’+1 (R) El Ouazzani)

ore 20.00 – Rijeka-Hunedoara 1-0 (12′ Petrovic)

ore 20.00 – Botev Plovdiv-Panathinaikos 0-4 (6′, 50′ Jeremejeff, 34′ Aut. Ujah, 45’+2 Djuricic)

ore 20.00 – Cercle Brugge-Kilmarnock 1-0 (21′ Somers)

ore 20.00 – Vojvodina-Ajax 1-3 (53′ Sutalo, 59′ Nikolic, 85′ Hato, 90’+2 Traoré)

ore 20.30 – Rapid Vienna-Wisla Krakow 6-1 (6′, 30′, 35′ Burgstaller, 24′ Beljo, 45′ Yao, 79′ Lang, 80′ Rodado)

PRIMO TURNO PRELIMINARE

Andata

Giovedì 11 luglio

ore 19 Elfsborg-Pafos 3-0 (9′ Zeleni 59′ Hult, 83′ Frick)

ore 19 Ruzomberok-Tobol 5-2 (9′ Ivanovic, 11′, 88′ Gabriel, 40′ Selecky, 45′ Henen, 48′ Maly, 77′ Madlenak)

ore 19 Paksi-Corvinul Hunedoara 0-4 (9′ Bus, 45′, 86′, 93′ Lupu)

ore 19 Sheriff-Zira 0-1 (88′ Volkovi)

ore 20 Botev Plovdiv-Maribor 2-1 (9′ Ujah, 19′ Sirvys, 74′ Iliev)

ore 20.30 Wisla Cracovia-Llapi 2-0 (2′ Sapala, 95′ Rodado)

Ritorno

Giovedì 18 luglio

ore 16.30 Llapi-Wisla Cracovia 1-2 (58′ Rodado, 74′ Tahiri, 90′ Kiakos)

ore 17 Tobol-Ruzomberok 1-0 (8′ El Messaoudi)

ore 18 Pafos-Elfsborg 2-5 (23′ Oumi, 25′ aut. Holmen, 43′ Dragomir, 47′ Baidoo, 48′ Baldursson, 58′ Abdullaj, 85′ Zeneli)

ore 18 Zira-Sheriff 5-7 dcr (5′ Utzig, 54′ Allach, 77′ Yade)

ore 20 Corvinul Hunedoara-Paksi

ore 20.15 Maribor-Botev Plovdiv