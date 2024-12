Entra ormai nel vivo l’Europa League 2024/2025 e la fase del girone sta emettendo pian piano i propri verdetti: la maxi classifica si va delineando e possiamo già conoscere, in continuo aggiornamento, le squadre qualificate agli ottavi e quelle che invece giocheranno i playoff. Le prime otto, è bene ricordarlo, avanzeranno direttamente agli ottavi di finale, viceversa le formazioni dalla nona alla ventiquattresima dovranno passare dagli spareggi.

Già a partire dal termine della quinta giornata, che si è chiusa giovedì 28 novembre, potremmo anche già conoscere il nome di alcune formazioni che sono sicure di non essere eliminate, vale a dire di essere entro le prime 24 posizioni in modo aritmetico: la venticinquesima in tal caso non può più raggiungerle, in sostanza, e quindi di sicuro il loro torneo non si chiuderà dopo il girone e non verranno eliminate. Hanno inoltre ottime chance di rientrare anche tra le prime otto e dunque di volare agli ottavi.

LE SQUADRE QUALIFICATE ALLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA DI EUROPA LEAGUE

SQUADRE ARITMETICAMENTE TRA LE PRIME 24

LAZIO

ATHLETIC BILBAO

EINTRACHT FRANCOFORTE

GALATASARAY

ANDERLECHT

MANCHESTER UNITED

LIONE

SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI

IN AGGIORNAMENTO

SQUADRE QUALIFICATE AGLI SPAREGGI

IN AGGIORNAMENTO