Maribor-Fenerbahce interrotta: tifosi ospiti fanno invasione di campo

Il match tra Maribor e Fenerbahce, valevole per il ritorno del terzo turno preliminare di Conference League 2023/2024, è stato interrotto a metà secondo tempo per via di una invasione di massa da parte dei tifosi turchi. Sia dentro il campo che anche verso le tribune. Attimi di tensione in Slovenia. Il punteggio era 1-0 in favore dei turchi, Fenerbahce che aveva anche vinto il match di andata per 3-1. La partita è ripresa dopo oltre venti minuti di stop.