Europa League 2023/2024: le quattro fasce per il sorteggio

Le quattro fasce per il sorteggio di Europa League 2023/2024 con Atalanta e Roma presenti e in prima fascia. Le due squadre italiane saranno dunque testa di serie ed eviteranno molte big, anche se sono presenti in seconda e terza fascia formazioni assai insidiose. Ancora da definire gli ultimi dieci posti in seguito al ritorno dei playoff, mentre altri sei posti sono stati assegnati con le perdenti dello spareggio di Champions. La distribuzione esatta dei club in ciascuna fascia sarà effettuata una volta chiaro il quadro delle trentadue partecipanti, pertanto la seguente distribuzione è al momento provvisoria.

Prima fascia: ROMA, ATALANTA, Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Sporting*, Rangers*

Seconda fascia: Rennes*, Real Betis, Marsiglia**, Molde**, Sporting* o da definire, Rangers* o da definire, da definire, da definire

Terza fascia: Brighton**, Friburgo***, da definire, da definire, da definire, da definire, da definire, da definire

Quarta fascia: Aek***, Sturm Graz***, Tolosa***, Backa Topola, Servette, Maccabi Haifa***, Panathinaikos, Rakow

* prima o seconda fascia

** seconda o terza fascia

*** terza o quarta fascia