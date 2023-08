Sorteggio Europa League 2023/2024, tutte le possibile avversarie dell’Atalanta

E’ tutto pronto per il grande ritorno in Europa League 2023/2024 dell’Atalanta, che nella giornata di venerdì 1 settembre alle ore 13:00 conoscerà le sue prime tre avversarie nella fase a gironi. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini è inserita nella prima fascia insieme alla Roma e, per questo motivo, eviterà tutte le teste di serie. Una buona notizia che, sicuramente, metterà in parte in discesa il cammino dei bergamaschi. Ad ogni modo nelle altre fasce ci sono club da non sottovalutare come il Brighton, il Marsiglia, il Rennes e il Betis. Ecco tutte le possibile avversarie dei nerazzurri.

UNA TRA (seconda fascia): Rennes* o da definire, Real Betis, Marsiglia**, Molde**, Sporting* o da definire, Rangers* o da definire, da definire, da definire

UNA TRA (terza fascia): Brighton**, Friburgo***, da definire, da definire, da definire, da definire, da definire, da definire

UNA TRA (quarta fascia): Aek***, Sturm Graz***, Tolosa***, Backa Topola, Servette, Maccabi Haifa***, Panathinaikos, Rakow

* prima o seconda fascia

** seconda o terza fascia

*** terza o quarta fascia