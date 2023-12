Europa League 2023/2024, a De Zerbi il derby contro Gattuso: il Brighton vince 1-0 sul Marsiglia e si prende il primato

Fase a gironi di Europa League che si conclude e che vede l’Atalanta arrivare prima e quindi accedere direttamente agli ottavi di finale e la Roma che invece deve accontentarsi del secondo posto e dovrà affrontare i play-offs. Negli altri gironi da segnalare il ‘derby italiano’ tra Roberto De Zerbi e Gennaro Gattuso, con il Brighton che batte 1-0 il Marsiglia con un gol di Joao Pedro all’88° e conquista la prima posizione del Gruppo B. L’Ajax all’ultima giornata riesce con un successo per 3-1 sull’AEK Atene a centrare la terza posizione e quindi un posto nei play-offs di Conference.

Nel Gruppo A il West Ham si aggiudica per 2-0 il big match contro il Friburgo e si prende la prima posizione, mentre l’Olympiacos arriva terzo. Nel Gruppo C il Betis, al primo posto prima di questa serata, viene sconfitto 3-2 in casa dai Rangers Glasgow e finisce in Conference League. Primi, infatti, arrivano gli scozzesi, mentre il secondo posto se lo prende lo Sparta Praga dopo la vittoria per 1-3 contro l’Aris. Il Bayer Leverkusen chiude una fase a gironi dominante con la sesta vittoria in altrettante partite: 5-1 il punteggio con cui ha sconfitto questa sera il Molde. Nel Gruppo F la vittoria del Villarreal per 3-2 a Rennes le regala la prima posizione, con i francesi che invece devono accontentarsi della seconda piazza.