Masterchef 13, prima puntata oggi in tv: canale, orario e streaming

Parte stasera, giovedì 14 dicembre, l’edizione numero 13 di Masterchef, il cooking show più famoso della televisione. Si parte alle 21:15 con diretta tv su Sky Uno (108), oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Toccherà agli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli giudicare, scegliere il nuovo cast e alla fine incoronare il 13esimo vincitore del programma. Il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy taglierà il traguardo dei 300 episodi della versione italiana. Si parte con i Live Cooking. Con una sorpresa: ci sarà infatti un “giudice ombra”, una persona misteriosa che avrà il compito di aiutare Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli nella selezione.