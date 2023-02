Diffidati Salisburgo-Roma: giallorossi a rischio squalifica in vista del ritorno sedicesimi di finale

I diffidati di Salisburgo-Roma, ecco chi sono i giallorossi a rischio squalifica in vista del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2022/2023. La squadra di Mourinho è chiamata alla vittoria per continuare il suo percorso in Europa e provare ad ipotecare il passaggio del turno. Ma chi sono i giallorossi diffidati? Nessun giocatore è a rischio squalifica.