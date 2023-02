Salisburgo-Roma, programma e telecronisti Sky e Dazn andata playoff Europa League

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Salisburgo-Roma, match valido per l’andata dei playoff di Europa League 2022/2023. I giallorossi fanno visita agli austriaci, squadra di assoluto rispetto, per provare a mettere in discesa il discorso del passaggio del turno agli ottavi, che non è affatto scontato. Chi riuscirà ad avere la meglio alla RB Arena? Si parte alle ore 18.45 di giovedì 16 febbraio.

Salisburgo-Roma sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti e su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi.