Diffidati Roma-Milan, giocatori a rischio squalifica in vista della semifinale di andata

I diffidati di Roma-Milan: ecco i giocatori a rischio squalifica tra le fila dei giallorossi e dei rossoneri in vista dell’eventuale semifinale di andata di Europa League 2023/2024. Derby di ritorno che mette in palio il pass per le semifinali e si riparte dallo 0-1 per i capitolini all’andata a San Siro. All’Olimpico, però, per alcuni giocatori scatta l’allarme cartellino giallo: in caso di ammonizione, e se la propria squadra supererà il turno, saranno fermati per un turno Paredes e Spinazzola per quanto riguarda la squadra di De Rossi, Calabria, Leao, Musah e Maignan per la formazione guidata da Pioli. E’ invece squalificato perché già diffidato Cristante, che dunque non ci sarà stasera ma sarà eventualmente disponibile nella semifinale di andata qualora i giallorossi si qualificheranno.