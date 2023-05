Diffidati Juventus-Siviglia: bianconeri a rischio squalifica in vista del ritorno

I diffidati di Juventus-Siviglia, ci sono dei bianconeri a rischio squalifica in vista del ritorno? La risposta è no: come è noto, alla fine dei quarti di finale delle coppe europee l’Uefa provvede a cancellare le sanzioni pendenti, pertanto ogni giocatore torna a quota zero alla voce cartellini gialli. Di conseguenza, nessun giocatore di Allegri è in diffida per lo scontro del Sanchez Pizjuan: soltanto con un’espulsione al ritorno si salterebbe l’eventuale finale.