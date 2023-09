Buona la prima europea per l’Atalanta, Rakow battuto: De Ketelaere ed Ederson ‘avvisano’ lo Sporting

In un Gewiss Stadium trascinante, l’Atalanta batte il Rakow 2-0 e apre nel migliore dei modi la fase a gironi di Europa League. Tre punti mai in discussione per gli uomini di Gasperini che si affidano ai gol di De Ketelaere ed Ederson per salire subito al primo posto del gruppo D, che vede coinvolte anche Sporting Lisbona (prossima avversaria) e Sturm Graz (battuti dai portoghesi per 2-1). L’Atalanta aveva bisogno di dare risposte convincenti. La squadra bergamasca infatti prima di oggi aveva vinto solo tre delle ultime dieci partite casalinghe in Europa. Anche per questo Gasperini non si fida dei campioni polacchi in carica e schiera l’11 titolare. La novità è Muriel che torna dal 1′ dopo l’infortunio di Scamacca. La nota stonata è il problema fisico di De Roon, che dovrà essere valutato. L’Atalanta parte forte, controllando subito il possesso palla. Il migliore in casa Rakow è il portiere Kovačević, accostato in estate a Fiorentina e Bayern Monaco. L’estremo difensore nega la gioia della rete a Lookman, mentre nel finale di tempo è Muriel a divorarsi il vantaggio.

All’intervallo si va sullo 0-0, anche se le statistiche testimoniano il dominio bergamasco con 12 tiri contro una sola conclusione degli ospiti. Nella ripresa lo 0-0 dura pochissimo. E il merito è di Charles De Ketelaere che al 49′ sfrutta un cross di Zappacosta per svettare di testa e schiacciare per l’1-0. La seconda rete arriva al 21′ della ripresa su un altro stacco di testa di Ederson, questa volta su assist di Ruggeri, ancora una volta preferito a Bakker (in campo solo nel finale). I nerazzurri torneranno di scena in Serie A contro il Cagliari, gara in programma domenica alle ore 15.00, sempre al Gewiss Stadium, mentre il prossimo impegno di Europa League è previsto il 5 ottobre alle 18:45 contro lo Sporting Lisbona. Salvo sorprese, sarà lo scontro diretto per il primo posto del girone.