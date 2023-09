Italia imbattuta dopo la prima tre giorni di Coppe, sorride il ranking Uefa: la classifica aggiornata

L’Italia comincia con il piede giusto la campagna europea. Dopo la prima giornata della fase a gironi della Champions League, dell’Europa League e della Conference League, le sette squadre italiane sono rimaste imbattute. E il ranking Uefa sorride. Ranking che quest’anno è più che mai fondamentale visto che le prime due Nazioni hanno diritto ad un posto supplementare per la prossima Champions League, nuova di zecca.

Sette italiane e zero sconfitte. In Champions League è arrivata la vittoria del Napoli in casa del Braga e poi tre pareggi: il Milan è stato fermato in casa dal Newcastle, la Lazio con Provedel ha trovato il gol del pareggio al 95′ contro l’Atletico Madrid e l’Inter ha riacciuffato la Real Sociedad con Lautaro Martinez. In Europa League sono arrivati due successi: la Roma ha vinto per 2-1 in casa dello Sheriff Tiraspol grazie a Romelu Lukaku mentre l’Atalanta ha superato i polacchi del Rakow per 2-0. Infine la Fiorentina, per due volte in vantaggio, è uscita dalla sfida con il Genk con un pareggio, 2-2.

IL RANKING UEFA 2023/2024 AGGIORNATO DOPO LA PRIMA GIORNATA

TURCHIA 7.250 (4 partecipanti) BELGIO 4.800 (5 partecipanti) OLANDA 4.400 (5 partecipanti) POLONIA 4.375 (4 partecipanti) DANIMARCA 4.250 (4 partecipanti)

LE BIG

GERMANIA 3.928 (7 partecipanti)

ITALIA 3.857 (7 partecipanti)

PORTOGALLO 3.666 (6 partecipanti)

SPAGNA 3.437 (8 partecipanti)

INGHILTERRA 3.250 (8 partecipanti)

FRANCIA 3.250 (6 partecipanti)