Biglietti Lazio-AZ Alkmaar: quando escono, prezzi e come acquistarli

La Lazio sfida l’AZ Alkmaar negli ottavi di finale di Conference League. C’è voglia di fare bene e il match di andata all’Olimpico (martedì 7 marzo) può essere un buon modo per chiudere in anticipo il discorso. La società biancoceleste è già al lavoro e nelle prossime ore dovrebbe comunicare le informazioni necessarie per l’acquisto dei biglietti del primo match di andata. Attese informazioni sulle prelazioni e la vendita libera e ovviamente sui prezzi. I tifosi sperano in costi popolari, per riempire l’Olimpico e trascinare gli uomini di Maurizio Sarri in un percorso europeo che nessuno vuole snobbare. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità legate ai biglietti che la Lazio metterà in vendita nei prossimi giorni.

IL TABELLONE COMPLETO

DATA ANDATA

DATA RITORNO