Monza-Empoli 2-1, Izzo: “Vittoria importante in chiave salvezza, sono molto orgoglioso”

Il difensore del Monza, Armando Izzo, al termine del match della venticinquesima giornata di Serie A vinto 2-1 contro l’Empoli, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Sono molto felice per il gol, abbiamo conquistato una vittoria importante. Cinque mesi fa non ci trovavamo in una bella situazione e adesso abbiamo posto un bel mattoncino per la salvezza. Nel corso della settimana ci concentriamo molto sui calci piazzati, che oggi ci hanno dato una mano. Questo è un gruppo composto da ragazzi fantastici, abbiamo capito che avremmo dovuto combattere. Sono molto orgoglioso di tutta la squadra. Sono arrivato qui per dimostrare il mio valore e sono stato fortunato a ritrovare Palladino, con cui ho giocato nel Genoa. Lui si merita tutto questo”.