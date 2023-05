Bayer Leverkusen-Roma, rivedi la conferenza stampa di José Mourinho (VIDEO)

di Giorgio Billone 40

Rivedi la conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di Bayer Leverkusen-Roma: ecco le parole dello Special One a poche ore dall’appuntamento contro i tedeschi che mette in palio la qualificazione alla finale di Europa League. L’allenatore portoghese ha parlato della partita e non del suo futuro, affrontando diversi temi. In alto ecco il video, con lui presente anche Matic.