Siviglia-Juventus, Allegri: “Mai stato a Budapest, spero i ragazzi mi facciano un grosso regalo”

Il tecnico della Juventus, Massimilano Allegri, ha parlato alla vigilia del match di ritorno delle semifinali di Europa League contro il Siviglia. Ecco le sue parole: “Se sarebbe bello farci premiare da Ceferin? Noi dobbiamo pensare soltanto al campo. Tutta la squadra ha voglia di raggiungere la finale in un’annata folkloristica. Sappiamo che è una partita difficile e ci saranno momenti di difficoltà. Ci vuole molta calma e lucidità e i ragazzi sono stati molto bravi. Abbiamo lavorato tutti insieme per arrivare fino a qua. Non sono mai stato a Budapest e i ragazzi mi farebbero un grosso regalo. Ci vorrà un pizzico di fortuna speriamo sia dalla nostra parte”.

Sui singoli: “Come sta Vlahovic? La squadra sta bene fisicamente, questo è un buon segnale. Saranno importanti i cambi. Fagioli? Abbiamo la fortuna di avere 5/6 giovani che sono minimo del 2000, è normale che devono passare anche da quei momenti. Fa parte di una crescita. Poi quando i ragazzi arriveranno a 27 anni ci sarà il massimo della loro carriera. L’esempio è Rabiot, che sta giocando al massimo del suo livello, ma si passa attraverso queste situazioni”.

Sulla formazione: “Ho un dubbio in difesa, a centrocampo e in attacco. Deciderò domani mattina. La partita sarà lunga e si possono cambiare in corso”.