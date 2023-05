Gomez opinionista per Inter-Milan, si gode lo show: “Non ho bisogno di un gin tonic”

Mario Gomez è stato opinionista per ‘Amazon Prime Video Deutschland’ in occasione di Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Champions League. Il tedesco, con il microfono in mano, si è divertito molto in questa nuova veste: “Datemi altre 2 ore di questo spettacolo – ha affermato Gomez –. Non ho bisogno di un gin tonic, del cinema, non ho bisogno di niente. Complimenti all’Inter che merita la finale, è stata una serata fantastica e pazzesca. Dovevano giocare con il cronometro e lo hanno fatto con il risultato dei risultati dimostrandosi molto maturi. Il Milan non ha avuto possibilità di segnare, il linguaggio del corpo poi va di conseguenza, le teste si abbassano e i giocatori dell’Inter prendono nuovamente fiducia”.