Il Bayer Leverkusen espugna l’Olimpico: la Roma non perdeva una gara ad eliminazione diretta in casa dal 2017

L’ultima volta che il Bayern Monaco è sceso dal primo gradino del podio di Germania, Jurgen Klopp allenava il Borussia Dortmund. E l’ultima volta che la Roma ha perso una gara casalinga in una fase ad eliminazione diretta europea, in campo c’era Francesco Totti. A far cadere i tabù del calcio in questa stagione è il Bayer Leverkusen che dopo essersi laureato campione di Bundesliga, ipoteca la qualificazione in finale di Europa League grazie alla vittoria per 2-0 all’Olimpico contro i giallorossi di Daniele De Rossi. È la partita numero 47 senza sconfitte per la squadra di Xabi Alonso, che ha anche una finale di Coppa di Germania da giocare. Troppo per una Roma imprecisa a livello tecnico e tradita da un errore di Karsdorp nel primo tempo.

Tra l’opzione del modulo a specchio e quella della difesa a quattro, Daniele De Rossi predilige la seconda. A destra, vista la squalifica di Celik, c’è proprio il terzino olandese, mentre spicca la presenza dei recuperati Smalling e Lukaku. Sul fronte opposto Xabi Alonso – reduce da due pareggi consecutivi in Bundesliga – non schiera un centravanti di peso affidando il tridente d’attacco a Wirtz, Adli e Grimaldo. Dal 20′ le prime occasioni da gol. Sugli sviluppi di un corner, Paredes stoppa e crossa, Lukaku svetta di testa e colpisce la traversa. Al 23′ è il Leverkusen ad essere pericoloso. Paredes sbaglia la verticalizzazione, il Bayer porta al tiro Frimpong che a tu per tu con Svilar è impreciso. Al 28′ è un altro errore della Roma a favorire i tedeschi. Karsdorp sbaglia il retropassaggio, Grimaldo in area si impadronisce della sfera e la scarica per Wirtz, che appoggia in rete col piattone. Il Bayer è in fiducia e sfiora più volte il raddoppio con Wirtz e Frimpong, oltre che con una conclusione dalla distanza di Andrich e un contropiede fulmineo stoppato dai giallorossi dopo un calcio d’angolo a favore.

Nella ripresa la Roma sembra timida, ma sfiora il gol al 56′ con la specialità della casa. Come ad Udine, su calcio d’angolo, Cristante attacca il primo palo. E come al Bluenergy Stadium, il numero 4 impatta per primo di testa, ma stavolta la deviazione termina larga. Al 73′ il Bayer sorprende i giallorossi e lo fa ancora per vie centrali. A toccare la palla sono Grimaldo, Frimpong, Stanisic e infine Andrich che lascia partire un destro imprendibile per Svilar. L’ultima chance è di Abraham, entrato al 90′. L’inglese, dopo un’uscita a vuoto di Kovar, di testa manda alto. La Roma torna a perdere in casa una partita europea ad eliminazione diretta a sette anni dall’ultima volta. Era Roma-Villarreal 0-1, con l’andata finita 4-0 per i giallorossi. In campo c’era anche Daniele De Rossi, che ora alla BayArena avrà bisogno della partita perfetta, ma anche di zero imprecisioni e un pizzico di fortuna.