Barcellona-United, Xavi: “Sfida di alto livello. Rashford tra i più forti d’Europa”

“Evidentemente non meritiamo di essere in Champions League e nemmeno loro. Ma il livello è molto alto”. Con queste parole il tecnico del Barcellona, Xavi Hernandez, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di Europa League contro il Manchester United. L’allenatore ha poi parlato di Rashford: “E’ uno degli attaccanti più pericolosi. È molto veloce, un buon dribblatore, bravo nell’uno contro uno e molto pericoloso nelle transizioni. Dobbiamo stare attenti a tutti i giocatori dello United, ma Rashford è sicuramente uno dei più pericolosi in Europa”.