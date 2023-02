Barcellona nel caos, scoppia lo scandalo: pagato per tre anni il vicepresidente degli arbitri

Caos in Spagna per la notizia, clamorosa, che riguarda il Barcellona. Il club catalano, che ha ammesso la veridicità dell’indiscrezione lanciata dalla stampa iberica, ha pagato dal 2016 al 2018 una cifra pari a 1.4 milioni di euro al vice-presidente dell’associazione degli arbitri della Liga in attività, Jose Maria Enriquez Negreira. La notizia ha sconvolto l’opinione pubblica, ma il club blaugrana si è affrettato con un comunicato a spiegare la propria posizione. Secondo la società catalana, infatti, in passato si è registrata una collaborazione esterna per avere valutazioni tecniche sugli arbitri, in modo tale da capirne le inclinazioni per preparare al meglio le partite, senza un secondo fine se non quello di agevolare lo staff tecnico, ricordando come sia una prassi usata da molti club. Peccato però che le altre società si rivolgano ad arbitri non più in carica o in ogni caso senza un incarico dirigenziale di così alto prestigio. Sulla vicenda, destinata ad aprire un caso di importanti proporzioni, ne sapremo di più nelle prossime ore, a cominciare da cosa realmente rischia il Barca.