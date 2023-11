Atalanta-Sporting 1-1, Gasperini: “Primo obiettivo raggiunto, grande soddisfazione”

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Atalanta-Sporting 1-1, match che ha garantito alla Dea un posto negli ottavi di finale dell’Europa League 2023/2024. Il tecnico nerazzurro ha elogiato la prova dei suoi: “C’è grande soddisfazione, oggi abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo e non era semplice contro la squadra più accreditata del girone – spiega Gasperini – Adesso dovremo concentrarci sul campionato, senza la pausa nazionali nel mezzo avremo il tempo per pensare partita dopo partita”. Sul calo arrivato nel secondo tempo, l’allenatore dei bergamaschi dice la sua: “In difesa abbiamo sofferto, c’è stato un problema per Kolasinac e Scalvini era già ammonito. A questo si aggiungono gli infortuni di Toloi e Palomino e nell’insieme abbiamo sofferto i loro giocatori freschi.”