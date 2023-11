Atalanta-Sporting 1-1, Musso: “Adesso testa al campionato fino a marzo. Stasera rischiato troppo”

Juan Musso non nasconde la sua soddisfazione dopo Atalanta-Sporting 1-1, match della quinta giornata dell’Europa League 2023/2024 che ha consegnato alla Dea il primo posto con un turno di anticipo. “Siamo contenti di essere riusciti a centrare l’obiettivo del primo posto con una partita ancora da giocare, il nostro obiettivo lo abbiamo centrato e ora possiamo pensare al campionato fino a marzo – spiega l’estremo difensore nerazzurro – Stasera abbiamo sofferto un po’ troppo, in diverse occasioni i loro attaccanti si sono ritrovati davanti a me. Sul palo siamo stati fortunati, l’avevo vista dentro.”