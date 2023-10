Atalanta, Koopmeiners deluso: “Quando hai l’uomo in più devi vincere”

Teun Koopmeiners ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Sturm Graz, in Europa League. “Non siamo contenti, quando hai l’uomo in più devi vincere. Dobbiamo essere più veloci, non abbiamo creato molto. L’episodio del rigore tirato da Muriel? Per me è importante la vittoria non chi fa gol. Siamo una squadra con un tecnico importante, vogliamo sempre vincere”