Fiorentina, infortunio alla caviglia per Kayode: lascia il campo dopo il contrasto con Tosic

E’ l’ottavo minuto al Franchi quando Michael Kayode deve uscire a causa di un infortunio dopo uno scontro di gioco pericoloso con Tosic, alla caviglia sinistra. Dall’entità del contrasto si spera che non sia nulla di grave per il terzino numero 33, uscito in lacrime dal campo. Il tecnico Vincenzo Italiano nel frattempo sostituisce con Pietro Comuzzo.