Atalanta, i 22 convocati di Gasperini per il Marsiglia: assente Bakker, fermato da gastroenterite

Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei convocati per la semifinale d’andata di Europa League 2023/2024 contro il Marsiglia. Tra i 22 convocati per la trasferta al Velodrome non c’è Mitchel Bakker, fermato da una gastroenterite. Assenti anche gli infortunati Emil Holm e Rafael Toloi, oltre a José Palomino, fuori dalla lista Uefa. Per far fronte a quest’emergenza in difesa, il tecnico degli orobici ha convocato due giovani come Giovanni Bonfanti – 21 presenze con l’Under 23 – e Pietro Comi – 23 presenze con la Primavera.