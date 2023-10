Euro2032, Ceferin: “Sono ottimista sugli stadi in Italia, governo deve investire nelle infrastrutture”

Aleksander Ceferin, presidente Uefa, oggi presente all’inaugurazione del Viola Park ha dichiarato: “Le infrastrutture in Italia, comparate al livello del suo calcio e alla grandezza del Paese, sono molto carenti. Sono ottimista ma il governo dovrebbe finalmente iniziare a investire nelle infrastrutture. Se c’è così tanta passione per il calcio in questa nazione, e in generale per lo sport, si deve fare di più. Ora speriamo che per il 2032 sia tutto ok. E’ probabilmente il più bel centro sportivo che abbia mai visto, e posso dire di averne visti tanti”.