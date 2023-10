L’Avvocato di Lautaro Martinez: “La baby sitter chiese di essere licenziata”

Dopo la condanna da parte della Sezione di Milano per Lautaro Martinez al risarcimento della baby sitter licenziata, è arrivata la risposta da parte dell’avvocato del giocatore che ha chiarito la posizione dell’argentino.

Queste le parole dell’avvocato in una nota: “Il mio cliente – spiega l’avvocato nella nota – seppur umanamente dispiaciuto per la prematura scomparsa della giovane ragazza, la quale ha svolto per un breve periodo (circa 11 mesi) il ruolo di lavoratrice domestica presso l’abitazione familiare, si trova — obtorto collo — costretto a dover prendere, mio tramite, formale posizione rispetto ad una notizia che, giammai, avrebbe voluto pubblicamente commentare, ma che sta assumendo contorni del tutto inveritieri e che stanno ledendo la sua immagine e la sua reputazione. Non corrisponde al vero che il sig. Martinez non abbia voluto conciliare e porre fine ad un contenzioso in cui — lo si ribadisce — lo stesso è stato convenuto, posto che — ed è verbale — il mio cliente si è reso financo disponibile ad elargire gli importi indicati dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano (peraltro, ben maggiori rispetto a quelli poi indicati nel dispositivo della sentenza dallo stesso magistrato) ad una associazione benefica da scegliersi a discrezione del giudicante e che l’accordo non è stato possibile per il rifiuto degli eredi della signora e dei Suoi procuratori presenti in udienza. Ritenendo, dunque, di aver debitamente chiarito i contorni di questa triste vicenda, il mio mandante si riserva, nei confronti dei soggetti che hanno veicolato notizie false e tendenziose per un futile tornaconto, ogni opportuna azione, civile e penale, al fine – conclude l’avvocato – di salvaguardare la propria onorabilità“.