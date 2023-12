Euro 2024, possibile rafforzamento delle misure di sicurezza a Berlino: si teme qualche attacco terroristico

Gli Europei di Germania in programma la prossima estate saranno una kermesse molto importante per tutte le nazionali che parteciperanno e non solo. Proprio per l’importanza della competizione e per il momento politico che stanno vivendo le diverse Nazioni, le autorità tedesche avrebbero in mente di raffiorzare le misure di sicurezze per evitare qualche pericolo legato a qualche attentato terroristico.

Lo ha detto la ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, a margine della conferenza dei ministri dell’Interno degli Stati federali a Berlino. “Se tra sei mesi dovessimo avere la stessa situazione di pericolo – non lo sappiamo ancora, non possiamo ancora giudicarlo, allora ovviamente ciò significa che rafforzeremo di nuovo le misure di sicurezza” come riporta Tagesspiegel. La ministra ha fatto riferimento al progetto per una gestione comune delle forze di polizia a Duesseldorf, con il Nordreno-Vestfalia che avrà il compito di coordinare tutte le polizie federali e statali durante gli Europei. Oltre alla minaccia del terrorismo, l’attenzione è rivolta anche alla prevenzione della violenza dei tifosi. “Naturalmente faremo molto anche per garantire che la violenza non abbia spazio nello sport e soprattutto non in questo Campionato Europeo. Abbiamo una cooperazione internazionale praticamente per ogni partita. Ciò significa che quando i croati vengono da noi, con loro viene anche la polizia croata” ha proseguito Faeser.