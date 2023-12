PSG: il fondo americano Arctos Partners acquista il 12,5% del club francese

Il fondo americano Arctos Partners ha assunto una “quota minoritaria” nel capitale del Paris Saint-Germain. Lo ha annunciato oggi lo stesso club parigino, precisando che il proprietario Qatar Sports Investments (QSI) continuerà a “controllare tutte le decisioni del PSG”.

Secondo una fonte vicina a QSI, Arctos ha acquistato il 12,5% del capitale della squadra campione di Francia, sulla base di un valore totale di 4,25 miliardi di euro. “Questo partneriato – afferma in una nota il Paris Saint-Germain – costituisce la base della prossima fase di crescita mondiale del Psg favorendo successi calcistici e commerciali“. Nel novembre dello scorso anno, il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaïfi, aveva evocato al Financial Times l’avvio di trattative con diversi investitori internazionali per vendere fino al 15% del club parigino.

Domani sarà il giorno dello sport a Cop 28, il vertice mondiale sull’azione per il clima, in corso a Dubai. “The power of sport for climate action” è il titolo della sessione dedicata allo sport, e l’Europeo del 2024 organizzato dalla Uefa in Germania è stato scelto dalle Nazioni Unite come l’evento sportivo benchmark e più sostenibile di sempre. Questo grazie alla strategia studiata e lanciata dall’italiano Michele Uva, direttore del settore ‘Social & Environmental Sustainability‘ della Uefa, che sarà a Dubai per la presentazione alla comunità internazionale.