Euro 2024, Italia agli ottavi se… Le combinazioni del girone B a 90′ dal termine

Le combinazioni del girone B di Euro 2024 a novanta minuti dal termine. E’ andata in archivio la seconda giornata del girone B con Italia, Spagna, Croazia e Albania, un raggruppamento in cui gli azzurri stanno sgomitando per avanzare agli ottavi e che si è rivelato più livellato del previsto anche in virtù del pareggio tra croati e albanesi, appaiati a un punto. Ecco al termine di Italia-Spagna, terminata col punteggio di 1-0 per le Furie Rosse, le combinazioni e tutti i calcoli prima dell’ultima giornata, con gli azzurri disperatamente alla ricerca di un risultato positivo lunedì 24 giugno.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B

Spagna 6 (4:0) Italia 3 (2:2) Albania 1 (3:4) Croazia 1 (2:5)

IL PROSSIMO TURNO

Lunedì 24 giugno, ore 21

Croazia-Italia (Lipsia)

Albania-Spagna (Dusseldorf)

LE COMBINAZIONI

L’Italia ha perso contro la Spagna e le cose nel girone si mettono male. Le Furie Rosse si sono qualificate per gli ottavi e lo hanno fatto come prima nel girone. Gli azzurri restano al secondo posto a quota 3 punti e hanno bisogno di un pareggio contro la Croazia per il secondo posto: in questo modo saremmo davanti ai croati e anche all’Albania, che anche vincendo contro la Spagna, a parità di punti (in tal caso 4 sia per gli azzurri che per gli albanesi) sarebbe dietro per gli scontri diretti.

In caso di sconfitta contro la Croazia, invece, addio secondo posto, ma non solo. Saremmo terzi se l’Albania non dovesse battere la Spagna senza obiettivi: con 3 punti e una differenza reti negativa però qualificarsi come una delle quattro migliori terze non è affatto scontato, anzi. E se l’Albania dovesse vincere contro la Spagna, con una sconfitta azzurra contro i croati, disastro totale della Nazionale e ultimo posto con fragorosa eliminazione ai gironi da campioni in carica.