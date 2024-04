Euro 2024, gli arbitri selezionati: presenti gli italiani Orsato e Guida, c’è anche Taylor

L’Uefa ha ufficializzato gli arbitri che dirigeranno le sfide di Euro 2024. La commissione guidata da Roberto Rosetti ha indicato i diciotto fischietti europei che partiranno per la Germania, ci sono due italiani, vale a dire Daniele Orsato di Schio e Marco Guida di Torre Annunziata. C’è anche l’inglese Anthony Taylor, fortemente criticato in diverse sfide, tra cui la finale di Europa League tra Siviglia e Roma, ma di recente anche in Premier League. Sarà inoltre presente un arbitro argentino, Facundo Tello, nell’ambito di un progetto di scambio con la CONMEBOL.

Così parla Rosetti: “UEFA EURO 2024 è l’apice del calcio europeo per nazionali, con le migliori squadre in competizione ed è per questo che abbiamo selezionato i migliori arbitri per dirigere queste partite. Tutti gli arbitri scelti si sono comportati costantemente secondo i più alti standard nelle principali competizioni UEFA, e anche nel loro Nelle competizioni nazionali si sono preparati eccezionalmente bene per essere in questa posizione e abbiamo piena fiducia in loro per dimostrare le loro qualità alla fase finale del torneo.”

Di seguito ecco l’elenco.

Artur Soares Dias (Portogallo)

Jesús Gil Manzano (Spagna)

Marco Guida (Italia)

Istvan Kovacs (Romania)

Ivan Kruzliak (Slovacchia)

François Letexier (Francia)

Danny Makkelie (Paesi Bassi)

Szymon Marciniak (Polonia)

Halil Umut Meler (Türkiye)

Glenn Nyberg (Svezia)

Michael Oliver (Inghilterra)

Daniele Orsato (Italia)

Sandro Schärer (Svizzera)

Daniel Siebert (Germania)

Anthony Taylor (Inghilterra)

Clément Turpin (Francia)

Slavko Vinčić (Slovenia)

Felix Zwayer (Germania)