Parigi 2024: presidente World Athletics propone premi in denaro ai medagliati, paesi africani si oppongono

Il presidente della World Athletics, Sebastian Coe, ha proposto di assegnare un premio in denaro ai vincitori delle medaglie olimpiche a Parigi 2024. Un fatto mai avvenuto in precedenza. A Parigi le medaglie d’oro delle 48 gare in programma – maschili, femminili e miste – saranno premiate con circa 47.500 euro (50.000 dollari). A Los Angeles 2028 i premi saranno estesi anche alle medaglie d’argento e bronzo. L’associazione delle Federazioni Internazionali Olimpiche Estive (ASOIF) ha espresso il suo disappunto ma, soprattutto, ad opporsi è stata l’associazione dei Comitati Olimpici Nazionali dell’Africa (ANOCA) definendo l’iniziativa di Coe “ripugnante per i principi fondamentali dell’organizzazione olimpica”. Inoltre, in occasione della sessione dello sport africano svoltasi ad Abuja in Nigeria, il presidente dell’ANOCA, Mustapha Berraf ha confermato l’opposizione dell’Africa e si è appoggiato alle critiche del Comitato Olimpico Internazionale . “ANOCA ribadisce la sua disapprovazione per la recente decisione della World Athletics di offrire premi in denaro alle medaglie d’oro dei Giochi Olimpici di Parigi. Questa decisione della Federazione Internazionale, sebbene sovrana, e’ contraria ai principi fondamentali del Movimento Olimpico”, afferma l’ANOCA.