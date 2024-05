Euro 2024: 10 giovani talenti da tenere d’occhio

Manca sempre meno all’inizio di Euro 2024, la 17ª edizione dei campionati europei di calcio che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Un mese ricco di emozioni per gli appassionati di sport, con l’Italia di Luciano Spalletti che avrà il compito di difendere il titolo conquistato in Inghilterra nel 2021. Tra i tanti spunti offerti dal torneo, spicca la possibilità di vedere all’opera alcuni dei migliori giovani talenti del nostro continente: per questo motivo riportiamo 10 dei prospetti più interessanti da tenere d’occhio durante Euro 2024. Per chi volesse rendere ancora più coinvolgente l’esperienza dell’Europeo, è possibile dare un’occhiata anche alle tantissime opportunità di calcio scommesse disponibili (spoiler: la favorita per i bookmakers è l’Inghilterra).

1. Pau Cubarsí – Spagna

Il primo nome nel nostro elenco è quello di Pau Cubarsí, difensore centrale classe 2007 in forza al Barcellona. Finora la sua carriera sembra quello del predestinato: si tratta del più giovane giocatore ad aver esordito direttamente nella fase ad eliminazione diretta della Champions League (contro il Napoli) e il secondo calciatore più giovane a vestire la maglia della nazionale spagnola (a 17 anni e 2 mesi). Sulla carta non parte titolare, ma dovrà conquistarsi il posto contro i più esperti Laporte e Le Normand. È probabile, tuttavia, che riesca a ritagliarsi un minutaggio importante.

2. Mychajlo Mudryk – Ucraina

Classe 2001, Mychajlo Mudryk è un attaccante esterno del Chelsea e della nazionale Ucraina. Considerato tra i prospetti più interessanti del suo Paese, è stato valorizzato da Roberto De Zerbi quando il tecnico italiano sedeva sulla panchina dello Šachtar. Quest’anno ha trovato i primi gol in Premier League ed è già un punto fermo della propria Nazionale: è stato lui, infatti, ad aver segnato il gol decisivo nello spareggio contro l’Islanda dello scorso 25 marzo. Ora è pronto a far brillare il suo talento anche in Germania.

3. Arda Güler – Turchia

Arda Güler è un giovanissimo calciatore turco. Trequartista mancino nato il 25 febbraio del 2005, si è trasferito al Real Madrid durante l’ultima sessione estiva di calciomercato per circa 20 milioni di euro e ha già messo a segno 2 gol in Liga con la maglia delle merengues. Al momento conta 3 presenze e 1 gol con la nazionale turca. In teoria non partirà titolare, ma è improbabile che il CT Montella rinunci al suo talento e la promettente stellina del Real Madrid avrà senz’altro l’occasione di mettersi in mostra.

4. Zeki Amdouni – Svizzera

Titolatissimo del Burnley, club con il quale ha esordito in Premier League questa stagione, Zeki Amdouni è un attaccante svizzero classe 2004. Forte di 7 gol in 11 presenze con la maglia dell’U21 svizzera, ha collezionato finora 6 gol in 13 presenze in Nazionale maggiore. Una media gol davvero impressionante per questo giovane talento con cittadinanza turca, che dovrebbe guidare l’attacco elvetico insieme al milanista Okafor. Si tratta di un centravanti dinamico, dotato di buona fisicità e grande senso del gol: sarà interessante vederlo all’opera.

5. Dominik Szoboszlai – Ungheria

A soli 23 anni Dominik Szoboszlai sembra già un veterano. Capitano della nazionale ungherese e titolare nel Liverpool di Klopp, è un centrocampista offensivo dotato di grande tecnica e di notevoli capacità balistiche. L’Ungheria punterà molto sulla voglia di rivalsa del suo giovane capitano: nel 2020, contro l’Islanda, segnò infatti il gol che sancì la qualificazione della sua nazionale agli Europei, ai quali dovette rinunciare per via di un infortunio. Siamo sicuri che quest’anno sarà uno dei protagonisti del torneo.

6. Loïs Openda – Belgio

Nato il 16 febbraio del 2000, Loïs Openda è un attaccante belga rapido e dotato di un’ottima tecnica. Nonostante la giovane età, Openda ha già giocato in quattro campionati: quello belga (Bruges), quello olandese (Vitesse), in Francia (Lens) e in Bundesliga, dove si è trasferito quest’anno per vestire la maglia del Lipsia. Si è trattato dell’acquisto più caro della storia del club tedesco, circa 42 milioni di euro. Finora Openda ha ripagato la fiducia, mettendo a segno oltre 20 gol stagionali. Adesso è pronto per insidiare il posto di Romelo Lukaku, miglior marcatore delle qualificazioni europee, al centro dell’attacco belga.

7. Antonio Silva – Portogallo

Classe 2003, António João Pereira de Albuquerque Tavares Silva – questo il suo nome completo – è un roccioso difensore centrale portoghese in forza al Benfica. Considerato uno dei leader dello spogliatoio nonostante la giovanissima età, Antonio Silva è un difensore dall’ottimo senso della posizione, forte nell’anticipo e dotato di una grande fisicità. Nel Portogallo di Martinez, in teoria, parte dietro la coppia di centrali Pepe-Dias; non è escluso, però, che possa conquistare il posto da titolare per non mollarlo più – proprio come ha fatto con il Benfica.

8. Xavi Simons – Olanda

Sempre nel Lipsia – ma di proprietà del Paris Saint Germain – gioca Xavi Simons, talento olandese rapido e versatile che può giocare come trequartista, seconda punta o esterno d’attacco. Un vero jolly offensivo, cresciuto nella cantera del Barcellona e già forte di un’ottima esperienza internazionale. Nato nel 2003, dopo aver completato tutta la trafila con le nazionali giovanili olandesi Xavi Simons ha esordito in nazionale maggiore durante l’ultimo Mondiale in Qatar e sarà titolare a Euro 2024. Riuscirà a segnare il suo primo gol con la nazionale maggiore?

9. Lamine Yamal – Spagna

Talento purissimo, Lamine Yamal gioca nel Barcellona ed è il più giovane calciatore di sempre ad aver esordito nella Liga (titolare a soli 16 anni e 38 giorni). Parliamo infatti di un ragazzo nato il 13 luglio 2007, considerato uno dei più promettenti calciatori a livello mondiale. Nel corso di questa stagione abbiamo avuto il piacere di ammirarlo anche in Champions League, dove ha esordito contro il Porto a 16 anni e 83 giorni. La Spagna è nello stesso girone dell’Italia: avremo modo di conoscere ancora meglio il suo talento.

10. Alessandro Buongiorno – Italia

Chiudiamo la nostra carrellata di giovani promettenti con Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino e della nostra Nazionale. Nato il 6 giugno del 1999, Buongiorno è un giocatore fisicamente imponente (è alto 194 cm), forte di testa e dotato di un’ottima tecnica che gli consente di essere utile anche in fase di impostazione. Nonostante sia molto giovane, vanta già oltre 90 presenze in Serie A ed è molto stimato da Spalletti. Il nostro augurio è che riesca a dimostrare il proprio valore anche in Nazionale, aiutandoci a difendere il titolo conquistato nella splendida notte di Wembley l’11 luglio 2021.