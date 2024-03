Qualificazioni Euro 2024, Lukaku vince la classifica marcatori. Frattesi capocannoniere azzurro

Polonia, Ucraina e Georgia. Sono le ultime tre nazionali ad essersi qualificate agli Europei 2024 in Germania, dopo i playoff di ieri sera che di fatto hanno chiuso il percorso verso il torneo continentale in programma quest’estate. Un cammino iniziato nel marzo 2023 e concluso esattamente un anno dopo. La classifica marcatori delle qualificazioni incorona Romelu Lukaku, autore di 14 gol (con un rigore) con la maglia del Belgio. L’attaccante della Roma ha fatto meglio di Cristiano Ronaldo, fermo con il Portogallo a 10 reti e unico insieme a Big Rom in doppia cifra. Terzo Kylian Mbappè (Francia) a quota 9, mentre Harry Kane (Inghilterra, 8) e Rasmus Hojlund (Danimarca 7, come Scott McTominay della Scozia) completano la top 5. Sei gol per Zeki Amdouni (Svizzera), come Bruno Fernandes (Portogallo) ed Erling Haaland, che però non è riuscito a trascinare la sua Norvegia fino agli Europei. Tra le big, il miglior marcatore della Spagna è Alvaro Morata (4), mentre l’Italia conferma qualche problema con i suoi attaccanti visto che il capocannoniere di queste qualificazioni è un centrocampista: Davide Frattesi a quota 3. Uno in meno dell’eroe della Georgia: Khvicha Kvaratskhelia, candidato protagonista con la nazionale esordiente nel torneo continentale.

Migliori marcatori qualificazioni Europei 2024

14 reti

Romelu Lukaku (1 rigore) BELGIO

10 reti

Cristiano Ronaldo (3 rigori) PORTOGALLO

9 reti

Kylian Mbappé (1 rigore) FRANCIA

8 reti

Harry Kane (4 rigori) INGHILTERRA

7 reti

Rasmus Højlund DANIMARCA

Scott McTominay SCOZIA

6 reti

Erling Haaland (2 rigori) NORVEGIA

Bruno Fernandes PORTOGALLO

Zeki Amdouni SVIZZERA

Miglior marcatore Italia: Frattesi, 3 gol