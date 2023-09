Nuovo esecutivo Uefa fissato per il prossimo 26 settembre a Limassol, Cipro, dalle ore 13.30 alle ore 16.30 locali. Tra i punti all’ordine del giorno, la scelta della sede per la Supercoppa Europea 2024, oltre all’assegnazione di alcune finali giovanili. Per la Figc parteciperà anche il numero uno Gabriele Gravina, peraltro vicepresidente Uefa.