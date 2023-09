Tiro, riammissione atleti russi alle competizioni: il Consiglio Issf si riunirà il 6 dicembre per decidere

Gli atleti russi e bielorussi potrebbero essere riammessi come neutrali alle competizioni di tiro. A deciderlo, il prossimo 6 dicembre, sarà il Consiglio della Issf, la federazione mondiale del tiro, che si riunirà proprio per discutere di tale questione. A spiegarlo è stato il presidente, Luciano Rossi: “Un comitato ad hoc è stato creato ed ha lavorato per alcuni mesi prima di presentare un documento. Ora spetta al Consiglio, ovvero l’organo competente per prendere una decisione, esaminarlo ed eventualmente approvarlo“. In una nota, inoltre, la federazione internazionale aveva preannunciato che nella riunione di pochi giorni fa del Comitato Esecutivo dell’Issf si era discusso del possibile reintegro di tali atleti. Rossi ha infine voluto ricordare: “I tempi sono ancora lunghi e poi non va dimenticato che per ciò che riguarda l’Olimpiade di Parigi a decidere è il Cio“.