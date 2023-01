Eredivisie, Waalwijk-Go Ahead Eagles rinviata per neve e ghiaccio

L’anticipo di Eredivisie tra Waalwijk e Go Ahead Eagles, in programma nella serata di sabato 21 gennaio, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Già nella giornata di venerdì il campo RKC era coperto da uno strato di neve e ghiaccio e l’ispezione effettuata sul terreno di gioco intorno alle 11:30 ha mostrato che non è possibile giocare a calcio. Nelle prossime ore la lega olandese comunicherà quando potrà essere recuperata la sfida.

Non è il primo match che in questo weekend è stato rinviato per maltempo. Venerdì, le partite Willem II – FC Eindhoven e MVV – Heracles Almelo sono state annullate nella Kitchen Champion Division. I campi di Tilburg e Maastricht erano impraticabili a causa delle abbondanti nevicate. Tre partite sono state annullate in Eredivisie femminile, tra cui PSV – FC Twente. Quella partita era in programma domenica a Eindhoven.