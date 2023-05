Empoli, Corsi: “Con Zanetti è andata bene. Penso che rimarrà il prossimo anno”

L’Empoli è arrivato alla quota salvezza con una giusta tranquillità e senza di fatto rischiare nel corso della stagione di essere inglobato nella zona rossa della classifica di Serie A. A sottolineare ciò ci ha pensato il presidente dei toscani Corsi che, ai microfoni di Il Corriere Fiorentino, ha parlato della stagione aprendosi anche sul futuro del tecnico Paolo Zanetti.

Le parole di Corsi: “La cosa più rischiosa, quest’anno, è stata quella di rinunciare a un allenatore sotto contratto per prenderne uno più giovane che veniva da una retrocessione. Io e Pietro Accardi, però, abbiamo deciso di puntare su un calcio diverso. Non sempre faccio le scelte giuste, a volte le indovino, altre no. Con Zanetti è andata bene: la squadra è sempre stata lontana dalla zona retrocessione, ha avuto solo un periodo di crisi di risultati ma non di gioco, dove gli infortuni di Vicario e Cambiaghi hanno inciso in maniera negativa. Ne approfitto, però, per fare i complimenti a Perisan“.