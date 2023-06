Eintracht Francoforte, addio ufficiale di Kamada: il Milan lo aspetta

L’Eintracht Francoforte ha salutato ufficialmente Kamada, promesso sposo del Milan di Paolo Maldini. Il centrocampista giapponese ha giocato la sua ultima stagione con il club tedesco, decidendo poi di non rinnovare e di aprirsi a nuove sfide. Kamada era stato messo sotto contratto dal club tedesco nell’estate 2017, poi una stagione in prestito al St.Truiden in Belgio prima del ritorno a Francoforte dove ha collezionato in tutto 179 presenze e 40 gol.

Il futuro per Kamada potrebbe partire sin dalle prossime settimane: il centrocampista giapponese è nei radar stretti del Milan di Paolo Maldini che vorrebbe portarlo sotto al Duomo a stretto giro di posta. I contatti con le parti continuano e trapela molta fiducia.