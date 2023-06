Padbol: tutto pronto a Genova per il terzo Campionato Italiano

All’Arena Albano Village di Genova arriva il grande padbol italiano: il 17 e il 18 giugno è in programma il terzo campionato nazionale della disciplina sportiva che unisce il calcio con il padel. Il tocco di palla con i piedi, i muri di plexiglass a fare da sponda. Tutti alla caccia dei campioni in carica della coppia romana Angilletta-Vende: saranno loro il duo da battere in Liguria, dove arriveranno 16 tra i migliori team da tutta Italia. Afragola, Sarzana, Livorno, Bari, Lanciano e, ovviamente, i padroni di casa di Genova sono alcune delle città rappresentate al 3° campionato italiano di padbol. Sport, competizione, ma anche amicizia e fair play: le partite non avranno alcun arbitro esterno, ma saranno gli stessi giocatori ad auto-arbitrarsi.

Il movimento di padbol Italia è in continua espansione: dopo il boom durante la pandemia, quando a calcio non ci si poteva giocare per le restrizioni, lo sport a preso sempre più piede. “Per noi è un onore poter ospitare il terzo Campionato nazionale di padbol nella magnifica cornice del circolo sportivo ‘Arena Albaro Village’, dove è nato il primo circolo ufficiale Padbol Genova. Nono vediamo l’ora di dare visibilità a questo meraviglioso nuovo sport fatto di giocate incredibili e grande fair play”, dice Nicolò Rossetti, uno dei soci di Padbol Genova.

Dopo il campionato nazionale in Liguria, altri due sono gli appuntamenti da cerchiare in rosso: il Mondiale in Brasile di novembre e un torneo internazionale a Cagliari sempre dopo l’estate. “Siamo molto felici e non vediamo l’ora di partecipare al terzo campionato italiano. Per noi vincere la scorsa edizione è stata una grande emozione, ma quello che chiaramente più ci preme è continuare a dare visibilità a questa meravigliosa disciplina. L’obiettivo mio e di Alessandro è arrivare chiaramente in finale, che sarebbe la terza consecutiva, ma sarà impegnativo perché il livello si alza anno dopo anno”, il commento di Simone Angilletta, romano campione in carica in coppia con Vender.