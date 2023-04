Drogba duro sul Chelsea: “Non lo riconosco, non è più il mio club”

Drogba ha commentato l’attuale rendimento del Chelsea, suo ex club, a Canal+: “Non riconosco il mio club. Non è più lo stesso. C’è un nuovo proprietario e una nuova visione, abbiamo cercato di paragonarlo a quanto accaduto nell’era di Roman Abramovich, quando sono stati ingaggiati molti giocatori, ma le decisioni erano state molto intelligenti. Ha portato giocatori come Petr Cech, Andriy Shevchenko, Hernán Crespo, Michael Essien, Florent Malouda e me. Era stata creata una squadra per vincere titoli”.

E parlando dei calciatori: “Hanno tutti una certa esperienza e uno spogliatoio con più di 30 giocatori è difficile da gestire per un allenatore. Mancano leader carismatici. Abbiamo bisogno di giocatori che si assumano le proprie responsabilità e che portino un po’ di follia allo stadio”.