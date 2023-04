Tiro con l’arco, impresa di Elisa Roner ad Antalya: l’azzurra è in semifinale nel compound

Nella tappa di Coppa del Mondo 2023 di tiro con l’arco in corso di svolgimento ad Antalya arriva una grande impresa di Elisa Roner, che raggiunge la semifinale nel compound e sabato alle 13:15 italiane affronterà la colombiana Sara Lopez per un posto in finale. L’atleta italiana, dunque, resta pienamente in corsa per una medaglia dopo aver sconfitto 144-141 l’ucraina Shkliar, 147-146 l’indiana Swami, 141-139 l’arciera di Porto Rico Ramirez Gonzalez e infine la francese Sophie Dodemont 145-143. Niente da fare, invece, per il resto delle azzurre: Irene Franchini e Marcella Tonioli battute al primo turno rispettivamente dall’indiana Chaudahry 147-143 e dall’indonesiana Khoerunisa 146-143. In campo maschile Leonardo Costantino prima batte il statunitense Gellenthien 147-146, poi perde la sfida con l’atleta di Taipei Pan 147-145. Eliminati al primo turno Marco Bruno, 146-144 con il polacco Konecki, e Jesse Sut, sconfitto 146-144 dal turco Haney.

Per quanto riguarda l’arco ricurvo il cammino di Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi si chiude agli ottavi di finale dopo aver concluso la qualifica di ieri con il terzo punteggio. La squadra italiana viene sconfitta 5-3 dal terzetto sloveno composto da Malavasic, Ravnikar e Rozic, che si aggiudica il bronzo battendo l’Olanda 5-3; la finale per l’oro sarà tra India e Cina.

Le donne sono protagonista di una prestazione migliore poiché Chiara Rebagliati, Tatiana Andreoli e Lucilla Boari vincono al primo turno allo shoot off 5-3 (23-22) contro la Slovenia (Cavic, Pintaric, Umer) poi si ripetono agli ottavi contro Taipei (Chiu, Kuo, Lei) 5-3. Le azzurre, però, si devono fermare ai quarti con il 3-5 contro il Messico di Roman, Ruiz e Valencia. Le centramericane sfideranno per l’oro la Cina, il bronzo è andato alla Francia dopo il 6-2 sulla Spagna.