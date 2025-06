Il nuovo dirigente concentrato sulla panchina bianconera: tra smentite e conferme si va verso una soluzione per la Juventus.

Al centro delle complesse questioni sulle panchine in Serie A, anche la Vecchia Signora è in pole position. La Juve termina positivamente la stagione qualificandosi in Champions League. Competizione che chiaramente richiede il massimo dell’impegno da parte di tutti, impegno che possiamo tradurre anche in ‘investimento’. Proprio così. I bianconeri infatti, dopo aver raggiunto il loro scopo stagionale, rimangono adesso concentrati sui prossimi obiettivi e tra questi in primis, definire la panchina.

Oltre infatti ai colpi di mercato che la società è pronta ad affrontare, girano già le prime indiscrezioni su chi potrebbe essere l’uomo adatto per guidare la Juve verso la strada della vittoria. Dopo quello che i tifosi bianconeri chiamano ‘rifiuto’ da parte di Antonio Conte, la società deve adesso avviarsi verso nuovi orizzonti e, con il nuovo dirigente, ci si muove ben spediti.

Juventus, i tifosi vogliono un vero bianconero in panchina: la dirigenza cerca di accontentarli

Tra le novità in casa Juve e le diverse indiscrezioni, i tifosi lanciano un monito alla società esponendo chiaramente i loro propositi. Infatti proprio fuori dall’Allianz Stadium di Torino, appendono uno striscione con su scritto “Tudor gobbo vero”. I desideri dei tifosi sono chiari, è importante per loro che la Juve sia in mani di veri juventini.

Ed è proprio a proposito di questo che con l’arrivo del nuovo dirigente Comolli si apre lo scenario continuità Igor tudor. Comolli infatti approda in Continassa proprio per incontrare il tecnico croato. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, tra i due ci sarebbe stato un dialogo che ha lasciato trapelare l’effettiva possibilità che Igor Tudor possa continuare a camminare con la Vecchia Signora.

Nell’attesa di ulteriori novità, è oggetto di discussione anche l’addio del DS Giuntoli che, consensualmente, decide di non proseguire più con il club bianconero. Si lavora già sul prossimo direttore sportivo e i nuovi nomi che emergono attraverso il profilo ‘X’ di Giovanni Albanese sono quelli di Javier Ribalta e Marco Ottolini. Tutta la società continua a lavorare per dare al più presto stabilità in vista del Mondiale per Club.