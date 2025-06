Vasseur rilancia la posizione della Ferrari: il team principal della scuderia ha evidenziato il problema della SF-24

Dopo la buona chiusura di 2024, in Ferrari l’obiettivo era quello di lottare per il titolo mondiale di questa stagione. Dopo 9 gran premi, le Rosse sono seconde tra i costruttori, ma senza aver raccolto neppure una vittoria (3 podi, tutti con Charles Leclerc) e distanti 197 punti dalla dominante McLaren Mercedes. Insomma è un momento complicato per il Cavallino Rampante, che sembra costretto anche quest’anno a spostare la speranza di tornare a vincere il mondiale alla stagione successiva.

In un’intervista rilasciata a Jacopo D’Orsi de La Stampa, il team principal Frederic Vasseur ha provato a raccontare le difficoltà del progetto 2025: “Sul passo più o meno siamo lì. La caratteristica di questa macchina è che soffre molto di più in qualifica che in gara. In modo più marcato dello scorso anno. A Gedda la pole era lontana tre decimi, poi nel Gp siamo stati i più veloci. A Imola il sabato non eravamo da nessuna parte e il giorno dopo abbiamo rimontato. Con quattro team al vertice, se vuoi vincere non puoi permetterti di partire in terza o quarta fila”.

SF-25, Vasseur ci scherza su: “Una parola per definirla? Rossa“

prima di un’analisi più accurata: “Sensibile. Perché qualche volta riusciamo a estrarre il massimo ma non sempre. Non so se sia un’auto difficile, so che fatichiamo a metterla nella giusta finestra per far funzionare al meglio gli pneumatici. Emblematiche le qualifiche di Imola e Miami, dove siamo stati più veloci con gomme usate. Mai visto in vita mia”.

In un questa situazione, Vasseur prova ad indicare la strada da seguire: “Adesso lottare per il titolo è più difficile, considerando il vantaggio e la continuità della McLaren. Dobbiamo restare concentrati su noi stessi, come dodici mesi fa, anche allora non ho mai pensato al campionato. Vorrei lo stesso approccio dal team. La reazione è stata buona, Montecarlo e la Spagna lo dimostrano. Ora serve una conferma”. Una battuta anche sul tema aggiornamenti, a Vasseur viene chiesto se tra Canada e Silverstone arriveranno un nuovo fondo e la sospensione posteriore rivista: “Posso dire che abbiamo qualche sviluppo in arrivo, non è ancora il momento di pensare solo al 2026 anche se siamo tutti vicini a doverlo fare“.