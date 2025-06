I campioni d’Europa del Paris Saint-Germain cercano di rinforzarsi ancora, il Real Madrid cerca il riscatto. E vogliono lo stesso calciatore

Dopo aver conquistato la sua prima Champions League e il conseguente triplete, il Paris Saint-Germain dovrà provare a mantenere la propria leadership anche il prossimo anno cercando di rafforzare la sua già molto competitiva rosa.

Il Real Madrid, dal canto suo, dopo l’addio di Ancelotti e un percorso in Champions terminato qualche step prima del previsto, vuole invece cercare rivalsa. Come riportato da Fabrizio Romano, le due big europee hanno messo gli occhi sullo stesso calciatore, un argentino dal talento evidente.

Real Madrid e PSG infiammano il mercato in un duello per lo stesso calciatore

Gli occhi degli osservatori della squadra spagnola e di quella francese hanno scovato un talento che al momento milita nel River Plate dal 2023. Classe 2007, nella scorsa stagione ha collezionato 6 presenze arricchite da 2 gol. Si tratta di un centrocampista che può anche essere schierato come attaccante, e farebbe comodo sia a Luis Enrique sia a Xabi Alonso anche in ottica futura.

Il calciatore risponde al nome di Franco Mastantuono, dal passaporto italiano e dalla già citata versatilità in campo. Florentino Perez ha già sondato il terreno ed è previsto che, nei prossimi giorni, venga messa sul piatto una prima offerta per portare il giovane in Europa. Occhio però al PSG, che nei scorsi giorni ha dimostrato di essere in uno stato di trattativa piuttosto avanzato, nonostante non ci sia ancora un contratto ufficialmente firmato.