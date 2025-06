La Juventus ha esercitato il diritto di riscatto dal Milan per il difensore Pierre Kalulu, che diventa bianconero a tutti gli effetti e sarà a disposizione di Tudor per il Mondiale per Club.

Pierre Kalulu è ufficialmente un giocatore tutto della Juventus: l’annuncio è arrivato direttamente attraverso i canali ufficiali del club bianconero.

La società infatti ha esercitato il diritto di riscatto dal Milan “per un corrispettivo di 14,3 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre a oneri accessori pari a 0,3 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi” le cifre del trasferimento.

Il difensore francese festeggia, così, i suoi 25 anni con la firma sul contratto fino al 30 giugno 2029. Ora il classe 2000 è impegnato con le gare della sua nazionale, in seguito alle quali tornerà alla Continassa per iniziare l’avventura al Mondiale per club insieme alla Juve, a tutti gli effetti la sua nuova squadra.